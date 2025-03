Sandro Tonali protagonista in Italia-Germania con il gol del vantaggio azzurro: il suo futuro sembra già scritto, affare da cento milioni

Non soltanto il gol. Nella prestazione di Sandro Tonali in Italia-Germania c’è molto alto. C’è la dimostrazione che il centrocampista del Newcastle è uno dei migliori talenti del nostro calcio, la prova che il 24enne ha raggiunto livelli molto alti e che la Premier League gli ha fatto fare un ulteriore salto di qualità.

A San Siro i tifosi del Milan si sono mangiati le mani nel vedere il bresciano sfoggiare tutto il suo talento, mentre quelli delle altre squadre di Serie A (dalla Juventus all’Inter) hanno mandato un chiaro messaggio alle società: prendetelo subito. Tutti pazzi per Tonali si potrebbe dire, ma acquistare il centrocampista 24enne dal Newcastle sarà un affare per pochi.

Certo la voglia del calciatore di ritornare in Italia c’è, ma c’è anche quella dei Magpies di godersi ancora Tonali per i prossimi anni. Da contratto dovrebbe restare in bianconero fino al 2028, anche se da mesi si parla di un suo possibile rientro in Serie A: ci sono altri bianconeri che lo corteggiano, la Juventus, ma per la Vecchia Signora riuscire a piazzare il colpaccio sarà ardua.

Juventus, per Tonali servono 100 milioni: chi può acquistarlo

A spiegare qual è la situazione Tonali in ottica mercato è Lee Ryder, giornalista inglese di ‘The Chronicle’, principale quotidiano di Newcastle, parlando a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Le parole del cronista britannico sono molto chiare e danno poca speranza alle italiane: “Sembra felice qui, si è parlato tanto di un ritorno in Italia, ma secondo le informazioni che arrivano dal club, il Newcastle chiede una cifra molto alta per cederlo: non so se una squadra italiana può affrontare questa spesa“.

Si parla di una somma che può toccare anche i 100 milioni di euro, stando alle parole di Ryder: “Il Newcastle non lo venderebbe di certo per una cifra inferiore a quella spesa per acquistarlo: una stima oggi potrebbe aggirarsi tra i 90 e i 100 milioni di euro“. Somma che, secondo il giornalista inglese, può essere spesa da club come Arsenal, Manchester City o Manchester United, non dalla Juventus che vive anche un momento molto particolare.

Dall’Inghilterra dunque arriva una chiusura per il ritorno in Serie A di Tonali anche se il mercato deve ancora iniziare e ci sono due fattori che potrebbero cambiare le carte in tavola: l’eventuale mancata qualificazione del Newcastle alla Champions e la volontà del calciatore.