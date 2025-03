La giornata di oggi, sabato 15 marzo, sarà ricca di eventi sportivi. Motori protagonisti. Sveglia puntata alle 06.00 di mattina per la prima qualifica della stagione 2025 di Formula 1 in Australia con uno Charles Leclerc in grande forma. MotoGP al secondo appuntamento in Argentina con Marc Marquez in testa al Mondiale. Qualifiche alle 14.50 e Sprint Race alle 19.00. Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino maschile con le prime prove ad Hajfell. 29ª giornata di Serie A con Monza-Parma alle 15.00 insieme a Udinese-Verona. Il Milan ospita il Como a San Siro alle 18.00. Si avvicina alla conclusione il Masters 1000 di Indian Wells con le semifinali al maschile. Rune-Medvedev e Draper-Alcaraz per un posto in finale.