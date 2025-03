Marvin Vettori contro Roman Dolidze. Un ritorno, quello dell’italiano, in programma nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo, che nasconde molto del futuro del 31enne nell’organizzazione di Dana White. L’ultimo match risale al giugno 2023, quando Jared Cannonier superò nettamente l’italiano. Quasi due anni dopo Marvin è pronto a scalare nuovamente il ranking dei pesi medi. La Ufc Night – che si terrà a Las Vegas – inizierà alle 22:00 di sabato, ma la main card (al via a mezzanotte) finirà a notte inoltrata con Vettori che sarà protagonista del main event (ad oggi è l’unico italiano ad aver dato il suo volto come copertina di un evento Ufc e l’unico ad aver combattuto per un titolo. “Non credo nemmeno di aver ancora raggiunto il mio apice. Ma sento che sto per farlo. È una cosa positiva. Ho fatto molti errori perché sono cresciuto senza conoscere il gioco, senza conoscere i media, senza conoscere un sacco di m**da, tutto quello che mi veniva buttato addosso, lo accettavo e basta, e con questo arrivano molti errori”, ha detto a Ufc.com il fighter italiano che ha già battuto Dolidze nel marzo 2023. Nel 2024 il georgiano ha superato Anthony Smith e Kevin Holland (già battuto dallo stesso Marvin in passato) e ora sogna la tripletta.

Il match con Cannonier è stata una brutta pagina, ma Vettori è pronto a cancellarla: “Pensavo già che dopo il mio ultimo incontro, avrei dovuto prendermi del tempo e capire alcune cose: entrare in una palestra diversa e roba del genere. L’ho accettato. Fa parte del gioco e devi davvero accettarlo perché penso che sia così che cresci. Doveva succedere qualcosa di molto grande. Altrimenti, avrei sempre dovuto trovare un modo per tenere il passo, per continuare a spingere, quindi mi sono seduto e ho semplicemente guardato il gioco dall’esterno per un momento”. La pausa di riflessione è finita. Al momento Marvin occupa la posizione numero 8 del ranking e sogna di avvicinarsi ai primi della classe per avere di nuovo una chance titolata. Prima però dovrà battere Dolidze. Appuntamento a stanotte. Discovery Plus trasmetterà in diretta l’evento in Italia.

DATA: Notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo

ORARIO: main card dalle 00:00

TV e STREAMING: Discovery Plus