Sir Lewis Hamilton è pronto per scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Dopo anni di dominio con la Mercedes, il sette volte campione del mondo ha scelto di sposare il progetto Ferrari, un matrimonio atteso da tempo e che finalmente diventa realtà.

Per un pilota britannico cresciuto con il mito della Rossa, l’approdo a Maranello rappresenta il coronamento di un sogno, ma anche l’inizio di una sfida affascinante e carica di pressione. Vincere con la Ferrari significa entrare definitivamente nella leggenda. Hamilton non ha più nulla da dimostrare. Il suo curriculum parla chiaro: dal debutto con la McLaren nel 2007, fino al primo titolo mondiale nel 2008, per poi passare all’era dorata con la Mercedes, con sei campionati vinti tra il 2014 e il 2020. Con oltre 100 vittorie in Formula 1, ha riscritto la storia della categoria, diventando il pilota più vincente di sempre.

Ma c’è ancora un ultimo traguardo da raggiungere: il mondiale numero otto. Superare Michael Schumacher e diventare il più titolato della storia della Formula 1 è l’ossessione che lo accompagna. Domani, il Gran Premio d’Australia segnerà l’inizio di questa avventura. Un appuntamento simbolico, perché proprio a Melbourne, nel 2007, Hamilton fece il suo esordio in Formula 1, mostrando al mondo il talento cristallino che lo avrebbe portato a diventare un’icona. Ora, su una Ferrari, cerca il capitolo finale della sua epopea. Il sogno è appena cominciato.

Ferrari nel destino, Hamilton: “Mia madre? Mai vista così felice”

Giungere alla Ferrari non è solo un punto d’arrivo per Lewis Hamilton, ma anche un nuovo punto di svolta della sua carriera piena di successi. Lui, che è uno che non bada molto a numeri e statistiche, ha in mene solo un obiettivo chiaro e preciso: vincere e farlo con la miglior scuderia al mondo. Quello del Cavallino Rampante, nonostante un digiuno che dura da quasi vent’anni, rimane il team più blasonato della storia della Formula 1 e l’arrivo di Hamilton ha mandato in visibilio tutti i fan della rossa, inclusa sua madre.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Sir Hamilton ha raccontato qualche aneddoto sulla sua vita extra-pista e della convivenza tra vita privata e un mondo, quello della Formula 1, non certo per tutti. È la prima volta che la vedo così felice per qualcosa che ha a che fare con le corse – ha commentato Hamilton sulle pagine rosa – quando ha saputo che sarei passato in Ferrari era davvero emozionata. Avere un figlio come Lewis Hamilton non può che essere motivo d’orgoglio e anche sua madre spera in un titolo che renderebbe l’inglese il pilota più forte del mondo.