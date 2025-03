La giornata di oggi, sabato 1 marzo, sarà ricca di eventi sportivi. MotoGP protagonista con la prima Sprint Race della stagione. Si corre alle 09.00 sul circuito di Buriram in Thailandia. Assente Jorge Martin per infortunio, tutto pronto per il primo duello Bagnaia-Marquez. Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino. Federica Brignone e Sofia Goggia a caccia di punti pesanti nella discesa di Kvitfjell (ore 10.30). Al maschile si scende a Kranjska Gora nel gigante sloveno. Fine settimana di tennis con le semifinali degli Atp 500 di Acapulco e Dubai, il 250 di Santiago e i Wta 500 di Merida e 250 di Austin. 27ª giornata di Serie A con la sfida Scudetto tra Napoli e Inter. Calcio d’inizio alle ore 18.00 al Maradona di Napoli. Atalanta che ha l’occasione di accorciare alle 15.00 in casa con il Venezia.