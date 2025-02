La giornata di oggi, sabato 1 febbraio, sarà ricca di eventi sportivi. Prosegue la 23ª giornata di Serie A con due partite alle 15.00 (Monza-Verona e Udinese-Venezia). C’è l’Atalanta in casa contro il Torino (ore 18.00) e il Bologna al Dall’Ara per ospitare il Como di Fabregas in serata (ore 20.45). Il tennis non si ferma con le semifinali dei tornei femminili di Linz (500) e Singapore (250) e dell’Atp 250 di Montpellier senza italiani in campo. Si apre la 18ª giornata di Serie A di basket con Reggio Emilia-Cremona (ore 20.00) e Trieste-Tortona (ore 20.30). Prime tre partite del 21° turno di Serie A1 di volley femminile con Novara-Busto Arsizio (ore 18.00), Milano-Talmassons (ore 20.30) e Chieri-Bergamo (ore 20.45). Sette match di Nba nella notte, mentre due a orario italiano (Indiana-Atlanta e Utah-Orlando alle 23.00).