La Superlega prosegue con la 18ª giornata. Crisi aperta per Perugia. La squadra di Angelo Lorenzetti non si è più ripresa dopo il primo ko stagionale subito in casa contro Trento al tie-break con nove match point non sfruttati. Da lì sono arrivate tre sconfitte in quattro partite. Dopo il successo in Champions League contro l’innocua Ceske Budejovice (3-0), Perugia ha perso nuovamente in campionato contro Civitanova (3-1), è uscita dalla Coppa Italia perdendo al tie-break contro Verona ed è caduta, ancora al quinto set, contro Halkbank nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ko che non era influente nelle logiche di classifica di un girone alla fine dominato. Giannelli e compagni sono ora obbligati a ripartire nel match casalingo contro Taranto (ore 18.00). I pugliesi occupano l’undicesimo posto della classifica, con 13 punti, e sono tornati alla vittoria contro Monza dopo sette sconfitte consecutive. Trento vuole proseguire il suo ottimo periodo di forma nella trasferta di Verona. L’Itas non perde in campionato dall’1 dicembre ed è in striscia positiva di cinque partite. Negli ultimi due mesi sono arrivati due ko contro il Cruzeiro al Mondiale per club, la sconfitta (innocua) nel ritorno di Cev Cup contro il Benfica e l’inaspettata caduta al quinto set contro Civitanova in semifinale di Coppa Italia una settimana fa. Verona occupa un comodo quinto posto con 30 punti e ha vinto sei delle ultime nove in Superlega.

Nelle altre partite

Sfida di alta classifica tra Piacenza e Civitanova. La Lube ha l’occasione di mettere al sicuro il terzo posto. Al momento la squadra di Medei ha un punto in più e anche una partita in più da giocare della Bluenergy (36 contro 35). Successo che assicurerebbe la terza posizione a Civitanova, a cui resterebbe solo la trasferta di Trento fino a fine campionato. Per il resto tutte sfide meno impegnative con Modena, Taranto, Padova e Grottazzolina. Piacenza che deve vincere per poi sperare in un passo falso della Lube nelle uscite successive. Fischio d’inizio alle 16.00 al PalaBanca. Milano ha l’occasione per sorpassare Verona nella trasferta con Grottazzolina. L’Allianz arriva da tre vittorie consecutive in Superlega e potrà mettere la quarta contro la compagine neopromossa, che sta vivendo un buon periodo di forma con quattro successi nelle ultime sei. Fischio iniziale alle 18.00 al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Cisterna e Modena si affrontano nel match tra la settima e l’ottava in classifica (ore 19.00). Partita salvezza tra Monza e Padova con la Mint Vero Volley obbligata a vincere per cercare di togliersi da uno scomodo ultimo posto solitario.

Il programma della 18ª giornata

DOMENICA 2 FEBBRAIO

ore 16.00 – Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Cucine Lube Civitanova

ore 16.00 – Rana Verona vs Itas Trentino

ore 17.00 – Mint Vero Volley Monza vs Sonepar Padova

ore 18.00 – Yuasa Battery Grottazzolina vs Allianz Milano

ore 18.00 – Sir Susa Vim Perugia vs Gioiella Prisma Taranto

ore 19.00 – Cisterna Volley vs Valsa Group Modena

La classifica aggiornata

Una vittoria per 3-0 o 3-1 assegna tre punti, un successo per 3-2 due punti, la sconfitta al quinto set vale 1 punto, mentre la sconfitta in tre o quattro set non porta punti. A parità di punteggio, precede la squadra con il maggior numero di vittorie. In caso di ulteriore parità, si guarda il migliore quoziente set ed eventualmente il migliore quoziente punti.

Punti totali, partite vinte, partite perse