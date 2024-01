Sport in tv oggi venerdì 5 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 5 gennaio. Il calcio non riposa mai e, archiviato il turno di Coppa Italia, si riparte subito con Bologna-Genoa di Serie A, oltre alla FA Cup. Spazio anche al basket con lo spettacolo della NBA e l’Eurolega, con Virtus Bologna e Olimpia Milano impegnate, ma anche al tennis con i tornei di Brisbane, Auckland, Hong Kong e la United Cup. In campo, su tutti, Matteo Arnaldi (contro Safiullin) e Rafa Nadal (contro Thompson). Protagonisti infine gli sport invernali con le sprint di Oberhof di biathlon, l’inseguimento femminile di Davos di sci di fondo e le qualificazione del salto con gli sci da Bischofshofen.