Genoa, Zangrillo: “Ho letto voci sciocche. Dragusin? Non ci faremo prendere per il collo”

“Dialoghiamo costantemente con la Covisoc, in questo caso è stata coinvolta anche la Procura Federale. Io ho spiegato in modo tranquillo e trasparente la situazione che si era creata. Oggi ho fatto un appello al silenzio, è doveroso che in questi contesti si lascino lavorare le istituzioni. Ho letto voci sciocche che lasciano il tempo che trovano”. Lo ha detto il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, prima della sfida in casa del Bologna: “Dragusin è un grande giocatore e un grandissimo ragazzo. Non verremo presi per il collo da nessuno, non abbiamo la necessità di vendere e rispettiamo la nostra gente”.