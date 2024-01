Sport in tv oggi venerdì 19 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 19 gennaio 2024. Jannik Sinner e Flavio Cobolli scendono in campo per i rispettivi incontri di terzo turno agli Australian Open. Ma c’è anche spazio per la Supercoppa Italiana e la seconda semifinale tra Lazio e Inter. Il biathlon fa tappa ad Anterselva, mentre lo sci va a Kitzbuhel per la discesa maschile.