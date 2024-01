Diffidati Inter-Lazio, biancocelesti a rischio squalifica in vista del Napoli

I diffidati di Inter-Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana: ecco i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Napoli. Come è ormai noto, la Lega Serie A ha deciso che per gestire diffide e squalifiche tra campionato e Supercoppa, torneo ibrido tra Serie A e Coppa Italia e dunque impattante sulle altre competizioni, i diffidati ammoniti in semifinale di Supercoppa in Arabia, infatti, non salteranno la finale, ma per la successiva sfida di campionato. Allo stesso modo i diffidati delle quattro partecipanti alla competizione ammoniti nella ventesima giornata sono già stati squalificati per la ventiduesima giornata di Serie A e non per la stessa semifinale di Supercoppa. Sono pertanto tre i giocatori di Sarri che in caso di ammonizione in semifinale (o in caso di passaggio del turno, in finale) sono a rischio squalifica per la partita della ventiduesima giornata contro i partenopei: si tratta di Cataldi, Pellegrini e Rovella.