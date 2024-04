Sport in tv oggi venerdì 19 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 19 aprile 2024. Archiviata la tre giorni di calcio europeo, tornano subito i campionati nazionali, con Juventus e Lazio che giocheranno in trasferta nell’anticipo della 33esima giornata di Serie A rispettivamente contro Cagliari e Genoa. Spazio ovviamente anche al tennis con i quarti di finale dei tornei della settimana tra circuito Atp e Wta. Nel pomeriggio il ciclismo con l’ultima tappa del Tour of the Alps, mentre in serata scende in campo la Virtus Bologna, che in casa del Baskonia si gioca la qualificazione ai play-off di Eurolega. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.