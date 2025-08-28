Il triplista cubano-azzurro vola a 17,56 e conquista il terzo trofeo della carriera. Larissa batte Mihambo per un solo centimetro con un salto da 6,93. A due settimane dai Mondiali di Tokyo, il movimento azzurro brilla in Diamond League.

Splendida serata azzurra al Letzigrund, con due trionfi che rilanciano il salto italiano sulla ribalta mondiale. Andy Diaz e Larissa Iapichino hanno vinto la finale della Wanda Diamond League, conquistando il prezioso Diamante, simbolo della stagione internazionale.

Diaz, bronzo olimpico e campione mondiale indoor, ha dominato il triplo con un 17,56 (-0.3) che vale il suo terzo titolo nel circuito, superando rivali del calibro di Pedro Pichardo (17,47) e dell’algerino Triki (17,42). “Non mi aspettavo questa misura – ha detto il 29enne delle Fiamme Gialle – ma ora sono pronto mentalmente e fisicamente per i Mondiali di Tokyo”.

Nel lungo femminile Larissa Iapichino si è confermata regina della Diamond League, battendo per un soffio la tedesca Mihambo: 6,93 per l’azzurra, 6,92 per la campionessa olimpica. “Che emozione in questa atmosfera magica – ha raccontato Larissa – ma da domani la testa va a Tokyo, è la gara che aspetto da tempo”.

Oltre ai due successi, da segnalare il quinto posto di Marco Fassinotti nell’alto (2,19) e la buona prova di Marta Zenoni nei 1500 (4:00.71).