Suddivisione punti tornei Atp 2023: ecco come funziona

Come funziona la suddivisione dei punti Atp per quanto riguarda i tornei del circuito maschile nel 2023? Andiamo a scoprire insieme quanti punti mette in palio ogni evento e quanti ne guadagnano i giocatori. Ovviamente i tornei più prestigiosi sono gli slam, che affiancano a montepremi da capogiro anche punti molto pesanti in ottica ranking Atp. Spazio poi ai Masters 1000, quindi agli Atp 500 e agli Atp 250.

Menzione a parte per le Atp Finals, che non hanno un sistema di assegnazione punti predefinito. All’evento riservato ai migliori otto della stagione, in programma a Torino fino al 2025, sono le vittorie ad attribuire i punti. Ogni successo nel round robin vale 200 punti, la vittoria in semifinale vale 400 punti e la vittoria della finale ne frutta ben 500. Se un giocatore dovesse portare a casa il torneo vincendo tutti e cinque i match, conquisterebbe un totale di 1500 punti. Non hanno questi problemi invece gli altri tornei, che vantano una tabella fissa con i punti che assegnano per ogni turno raggiunto. Di seguito la tabella con la suddivisione dei punti Atp 2023.

TORNEO VINCITORE FINALISTA SEMIFINALE QUARTI R16 R32 R64 R128 Slam 2000 1200 720 360 180 90 45 10 Masters 1000 (tabellone a 96) 1000 600 360 180 90 45 25 10 Masters 1000 (tabellone a 48/56) 1000 600 360 180 90 45 10 / Atp 500 (tabellone a 48) 500 300 180 90 45 20 0 / Atp 500 (tabellone a 32) 500 300 180 90 45 0 / / Atp 250 (tabellone a 48) 250 150 90 45 20 10 0 / Atp 250 (tabellone a 32) 250 150 90 45 20 0 / /

Per quanto riguarda i Challenger, invece, nel 2023 c’è una novità poiché sono state introdotte due nuove categorie (175 e 50). Ecco di seguito l’assegnazione punti per i tornei.

Challenger 175:

Vincitore: 175 punti

Finalista: 100 punti

Semifinale: 60 punti

Quarti di finale: 32 punti

Secondo turno: 15 punti

Challenger 125:

Vincitore: 125 punti

Finalista: 75 punti

Semifinale: 45 punti

Quarti di finale: 25 punti

Secondo turno: 11 punti

Challenger 100:

Vincitore: 100 punti

Finalista: 60 punti

Semifinale: 36 punti

Quarti di finale: 20 punti

Secondo turno: 9 punti

Challenger 75:

Vincitore: 75 punti

Finalista: 50 punti

Semifinale: 30 punti

Quarti di finale: 16 punti

Secondo turno: 7 punti

Challenger 50:

Vincitore: 50 punti

Finalista: 30 punti

Semifinale: 17 punti

Quarti di finale: 9 punti

Secondo turno: 4 punti