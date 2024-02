Sport in tv oggi sabato 3 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 3 febbraio 2024. A Doha proseguono i Mondiali delle discipline acquatiche, con il nuoto di fondo che con la sua prima finale si aggiunge ai tuffi e al nuoto artistico. Ovviamente tanto calcio con quattro anticipi di Serie A, ma cneh il 23° turno di Serie B, la Serie C e il calcio internazionale. Senza dimenticare il tennis con le semifinali ATP/WTA e gli sport invernali. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.