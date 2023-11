Sport in tv oggi mercoledì 29 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di mercoledì 29 novembre 2023. Spazio alla Champions League con Napoli e Inter protagoniste rispettivamente contro Real Madrid e Benfica. Gli occhi degli appassionati di tennis sono invece su Jeddah per le Next Gen Atp Finals. Spazio anche al basket, con l’appuntamento in Nba, senza dimenticare il volley tra Champions e Cev Cup. La seconda giornata di nuoto, con gli Assoluti invernali, promette spettacolo. Nel biathlon spazio alla staffetta femminile di Ostersund. Di seguito, ecco il palinsesto completo dello sport in tv.