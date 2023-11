Diffidati Real Madrid-Napoli: azzurri a rischio squalifica in vista del Braga

I diffidati di Real Madrid-Napoli: ci sono azzurri a rischio squalifica in vista del successivo impegno in casa al Maradona contro il Braga nella sesta giornata dei gironi di Champions League? La risposta, per fortuna di Mazzarri, è no: nessun partenopeo è stato ammonito per due volte nelle prime quattro partite e dunque non risultano giocatori in diffida. Viceversa, qualora Camavinga dovesse essere ammonito salterà per squalifica l’ultimo impegno dei gruppi contro l’Union Berlino.