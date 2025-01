Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 22 gennaio 2025. Si completa il penultimo turno di Champions League, con le milanesi in campo: l’Inter affronterà lo Sparta Praga, mentre il Milan se la vedrà con il Girona. Ma la giornata si aprirà con il tennis: italiani protagonisti a Melbourne, con Jannik Sinner e Lorenzo Sonego impegnati nei quarti di finale degli Australian Open contro de Minaur e Shelton, rispettivamente. Poi ancora tanto volley con numerose squadre italiane impegnate in Europa, tra Champions League, Cev Cup e Challenge Cup. A completare il quadro è il basket con la sfida tra Venezia e Gerusalemme in Eurocup.