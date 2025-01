Altra notte complicata per gli Orlando Magic, che nella trasferta di Toronto hanno ottenuto la settima sconfitta nelle ultime dieci partite di NBA. Un ruolino di marcia che comincia a diventare preoccupante, dato che ha anche rovinato quanto fatto vedere nella prima parte di stagione. Quella contro i Raptors, inoltre, è il quarto KO consecutivo, arrivato con il punteggio di 109-93. Dall’altra parte, invece, continua il momento positivo di Toronto, che centra la terza vittoria di fila davanti al proprio pubblico. Inoltre, si tratta della prima partita in cui la squadra canadese riesce a vincere una partita chiusa in svantaggio all’intervallo. Dopo essere stati sotto anche sul -21, Toronto ha realizzato un parziale da 40-20 nel terzo quarto per ribaltare il risultato.

Orlando, invece, è apparsa stanca e ha finito la benzina troppo presto: Paolo Banchero è stata l’unica luce per i suoi, con 26 punti e 12 rimbalzi, ma non è bastato. Inoltre, da quando l’ala di origini italiane è tornata in campo, il record dei Magic è decisamente negativo, con una sola vittoria a fronte di cinque sconfitte. A pesare in maniera impattante sono sicuramente le assenze di Franz Wagner e Jalen Suggs, tra i nomi più di spicco nella lunga lista di infortuni.

Mosley: “Le assenze non sono più una scusa, ma una realtà”

“Loro sono riusciti ad aggiungere fisicità e aggressività, come da loro stile. Noi non siamo stati efficaci sotto canestro, abbiamo fatto un grande lavoro per arrivare fin lì ma siamo venuti a mancare nella finalizzazione. La stanchezza dei giocatori ormai non è una scusa ma una realtà – ha dichiarato coach Jamahl Mosley al termine della partita di NBA –. Abbiamo provato a tenere alta l’intensità facendone ruotare solo otto, ma poi gli errori hanno aumentato la frustrazione e lì la partita è scappata. Banchero? Mi è piaciuta la sua aggressività, così come quella di tutta la squadra”.

Gli altri risultati della notte NBA

Tra gli altri risultati, riscatto immediato per i Los Angeles Lakers, che rimediano alla sconfitta subita nel derby contro i Clippers battendo senza problemi i Washington Wizards. Partita in controllo totale per i Lakers, che ottengono il loro massimo stagionale in termini di scarto nel punteggio: 111-88 il risultato finale. Tra i grandi protagonisti figura di nuovo l’eterno LeBron James, che in meno di 36 minuti giocati colleziona la sua nona tripla doppia stagionale, chiudendo con 21 punti, 10 rimbalzi e 13 assist. Grande impatto anche per Anthony Davis, che gioca un’altra partita di livello con 29 punti e 16 rimbalzi.

Spicca anche la larga vittoria di Denver contro Philadelphia, per 144-109. Sixers falcidiati dagli infortuni (ancora out Embiid) e Tyrese Maxey fa quello che può con 28 punti e 10 assist. Dall’altra parte, Nikola Jokic ne approfitta per chiudere con la diciannovesima tripla doppia stagionale (27-13-10). Ottima serata anche per Julian Strawther, che dalla panchina realizza ben 23 punti attestandosi come secondo marcatore della partita per i Nuggets che centrano la terza vittoria di fila, l’ottava nelle ultime dieci partite.

Brooklyn Nets – New York Knicks 95-99

Miami Heat – Portland Trail Blazers 107-116

Toronto Raptors – Orlando Magic 109-93

Denver Nuggets – Phiadelphia 76ers 144-109

Los Angeles Lakers – Washington Wizards 111-88

Cleveland Cavaliers 36-6 Boston Celtics 30-13 New York Knicks 29-16 Milwaukee Bucks 24-17 Indiana Pacers 24-19 Atlanta Hawks 22-20 Detroit Pistons 22-21 Orlando Magic 23-22 Miami Heat 21-21 Chicago Bulls 19-25 Philadelphia 76ers 15-27 Brooklyn Nets 14-30 Charlotte Hornets 11-28 Toronto Raptors 11-32 Washington Wizards 6-36

