Sport in tv oggi martedì 8 luglio: in campo Alcaraz nei quarti di finale di Wimbledon, quarta tappa del Tour de France e terza del Giro d’Italia femminile

Giornata di grandi appuntamenti quella di oggi, martedì 8 luglio, per quanto riguarda l’aspetto sportivo. Continuano i grandi appuntamenti che entrano nella fase calda, com’è nella tradizione del mese di luglio. E così anche oggi, per tutti gli appassionati di sport, non c’è certo da annoiarsi.

Si parte con il Tour de France e la quarta tappa della Grand Boucle, in Italia invece al via la terza tappa del Giro d’Italia femminile. Le due ruote terranno impegnati per gran parte del pomeriggio ma c’è anche Wimbledon che è un appuntamento imperdibile. Ieri Sinner ha sfiorato l’eliminazione, a partire da oggi iniziano i quarti di finale, con Carlos Alcaraz in campo.

Occhio anche al calcio, perché proseguono gli Europei di calcio femminili. Ieri l’Italia ha pareggiato 1-1 contro il Portogallo ed ha rinviato la qualificazione, oggi in programma altre due gare. Vediamo nel dettaglio tutto il programma odierno.

Sport in tv oggi: tutti gli orari

11.30 Ciclismo femminile, Giro d’Italia 2025: terza tappa – Diretta tv dalle 12.45 alle 14.00 su RaiSport HD e dalle 14.00 su Rai 2 HD; in streaming dalle 12.45 su RaiPlay e dalle 12.50 su Discovery+.

12.00 Vela, Mondiali iQFoil 2025: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: quarti di finale doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: secondo turno singolare maschile junior – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Vasamì vs Johnston 3° match e inizio programmazione della 12.00)

13.35 Ciclismo, Tour de France 2025: quarta tappa – Diretta tv dalle 13.00 su Eurosport1 HD e dalle 14.45 su Rai 2 HD; in streaming dalle 13.00 su Discovery+ e DAZN, dalle 14.45 su RaiPlay.

14.00 Tennis, Wimbledon 2025: quarti di finale doppio femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Tennis, Wimbledon 2025: quarti di finale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Tennis, Wimbledon 2025: quarti di finale singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.30 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo a Madrid (Spagna): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

16.30 Tennis, Wimbledon 2025: quarti di finale doppio misto – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Calcio femminile, Europei 2025: Germania vs Danimarca – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Calcio femminile, Europei 2025: Polonia vs Svezia – Diretta streaming su UEFA Tv.