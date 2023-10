Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 17 ottobre 2023. Calcio ancora protagonista con le Nazionali, sia la maggiore in campo a Wembley questa sera contro l’Inghilterra, che l’Under 21 che invece sarà impegnata nel pomeriggio contro la Norvegia. Poi il basket con le coppe europee e il tennis con ben sei tornei tra Atp e Wta.