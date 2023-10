Scommesse, Corona: “Totti ha fatto giocare milioni a un amico ma nessuno ha voluto indagare su di lui”

“Il metodo è far scommettere un altro sulle partite a nome mio. Scommette l’amico per me, ma con i miei soldi. Non voglio tirare in mezzo Totti e Ilary, ma di Totti un anno fa sono stati trovati bonifici sul conto corrente di un suo amico per svariati milioni di euro. Non hanno voluto indagare su Totti”. Così Fabrizio Corona nell’intervista a Rai Tre con Nunzia De Girolamo sul caso delle scommesse: “Sono coinvolti il 30%-40% dei giocatori. Se si può allargare? Dipende dalla voglia di indagare della Procura di Torino. Finisce la Serie A? Finisce la Nazionale?”. Sulla sua fonte: “Questa persona aveva le prove oggettive di quello che diceva. Esiste una chiavetta, chiamiamola ‘Prova A’, prova Madre’ che non hanno gli inquirenti”.

Quindi su Zalewski, che ha smentito l’ex paparazzo dei vip: “Zalewski è fidanzato, la madre della sua ragazza è una delle mie più care amiche. Non sono loro a dirmelo, ma io ho tutte le prove: Zalewski gioca da anni, la diffida che lui ha detto di farmi non mi arriverà mai. Scommetto tutto quello che volete. Ho le prove che lui gioca e che è legato a un certo tipo di ambienti”.

Poi un retroscena su Zaniolo: “Il nipote della mia fonte, ed è lui che giocava al posto di Zaniolo coi soldi del giocatore, è stato picchiato e il tutto lo ha denunciato suo padre, non lui. Lo zio, la mia fonte, ha dei precedenti importantissimi con la giustizia e infatti sui nipote poi si è rivolto poi a lui”.