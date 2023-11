Sport in tv oggi lunedì 27 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Tutto pronto per un lunedì di sport da vivere in tv. Occhi puntati soprattutto sulla Serie A che offre i due posticipi della tredicesima giornata di Serie A: Verona-Lecce e Bologna-Torino. Il calcio offre anche la Serie C e alcuni appuntamenti di calcio estero, oltre alle conferenze della vigilia di Champions League. Poi consueto appuntamento con la Nba con tante stelle sui parquet statunitensi. Di seguito, ecco il palinsesto completo dello sport in tv.