MotoGP, ufficiale: Luca Marini alla Honda, ha firmato un contratto biennale

Attraverso un comunicato ufficiale, la Honda ha reso noto di aver ingaggiato per due stagioni Luca Marini. Sarà dunque il pilota italiano a prendere il posto di Marc Marquez, il quale invece passerà in Ducati. “Honda Racing Corporation è lieta di annunciare la firma di Luca Marini per le stagioni 2024 e 2025 del Campionato del Mondo MotoGp. Il 26enne è entrato nella classe regina nel 2021 dopo aver ottenuto sei vittorie e 15 podi nel Campionato del mondo Moto2, finendo secondo nel 2020. Da quando è entrato nella classe regina, Marini ha conquistato due podi nei Gran Premi, due pole position e quattro Podi nello sprint nel 2023. Affiancherà Joan Mir nel Factory Team con un contratto biennale” si legge nella nota.