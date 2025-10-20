Sport in tv oggi, lunedì 20 ottobre: il programma completo tra tennis, ginnastica, basket, volley e Serie A
Dai tornei ATP e WTA con tanti azzurri in campo ai Mondiali di ginnastica artistica, fino a Cremonese-Udinese in Serie A e al big match Virtus Bologna-Cremona nel basket: tutti gli eventi e dove seguirli in diretta tv e streaming.
La settimana comincia con un lunedì ricco di appuntamenti sportivi. Tennis protagonista con Cocciaretto, Sonego, Arnaldi e Darderi in campo tra Basilea, Vienna e Guangzhou. Spazio anche ai Mondiali di ginnastica artistica con qualificazioni maschili e femminili, e alla lotta con i Mondiali U23.
In serata riflettori puntati sulla Serie A con Cremonese-Udinese, ma anche sul basket con Virtus Bologna-Cremona e sulla Superlega di volley che propone quattro sfide di cartello.
Palinsesto sportivo di oggi, lunedì 20 ottobre
|Orario (ITA)
|Evento
|Dove vederlo
|03:30
|Tennis, WTA Tokyo (primo turno)
|Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW
|05:00
|Tennis, WTA Guangzhou (Cocciaretto-Parry, 4° match)
|Supertennis, Sky Sport Uno/Tennis, Sky Go, NOW
|05:00
|Ginnastica artistica, Mondiali (qualificazioni maschili)
|Eurovision Sport (streaming)
|10:00
|Lotta, Mondiali U23 (1ª giornata)
|UWW+ (streaming)
|12:00
|Ginnastica artistica, Mondiali (qualificazioni femminili)
|Eurovision Sport (streaming)
|13:30
|Tennis, ATP Vienna (Darderi-Nakashima; Arnaldi-Kovacevic)
|Sky Sport Uno/Tennis, Sky Go, NOW
|14:00
|Tennis, ATP Basilea (Sonego-Davidovich Fokina)
|Sky Sport Uno/Tennis, Sky Go, NOW
|20:00
|Basket, Serie A: Virtus Bologna-Cremona
|Sky Sport Uno/Basket, Sky Go, NOW, LBA TV
|20:00
|Volley, Superlega: Milano-Modena
|VBTV
|20:30
|Volley, Superlega: Verona-Piacenza
|DAZN, VBTV
|20:30
|Volley, Superlega: Civitanova-Grottazzolina
|VBTV
|20:30
|Volley, Superlega: Padova-Cuneo
|VBTV
|20:45
|Calcio, Serie A: Cremonese-Udinese
|Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW, DAZN
|21:00
|Calcio, Liga: Alaves-Valencia
|DAZN
|21:00
|Calcio, Premier League: West Ham-Brentford
|Sky Sport Max, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW
Tutti gli eventi sportivi di oggi
Tennis: tornei ATP (Vienna, Basilea) e WTA (Guangzhou, Tokyo) con tanti azzurri in campo.
Ginnastica artistica: Mondiali a Giacarta (qualificazioni maschili e femminili).
Lotta: Mondiali U23 (1ª giornata).
Basket: Serie A, Virtus Bologna-Cremona.
Volley: Superlega, quattro match (Milano-Modena, Verona-Piacenza, Civitanova-Grottazzolina, Padova-Cuneo).
Calcio Serie A: Cremonese-Udinese.
Calcio estero: Liga (Alaves-Valencia), Premier League (West Ham-Brentford).