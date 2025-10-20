Dai tornei ATP e WTA con tanti azzurri in campo ai Mondiali di ginnastica artistica, fino a Cremonese-Udinese in Serie A e al big match Virtus Bologna-Cremona nel basket: tutti gli eventi e dove seguirli in diretta tv e streaming.

La settimana comincia con un lunedì ricco di appuntamenti sportivi. Tennis protagonista con Cocciaretto, Sonego, Arnaldi e Darderi in campo tra Basilea, Vienna e Guangzhou. Spazio anche ai Mondiali di ginnastica artistica con qualificazioni maschili e femminili, e alla lotta con i Mondiali U23.

In serata riflettori puntati sulla Serie A con Cremonese-Udinese, ma anche sul basket con Virtus Bologna-Cremona e sulla Superlega di volley che propone quattro sfide di cartello.

Palinsesto sportivo di oggi, lunedì 20 ottobre

Orario (ITA) Evento Dove vederlo 03:30 Tennis, WTA Tokyo (primo turno) Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW 05:00 Tennis, WTA Guangzhou (Cocciaretto-Parry, 4° match) Supertennis, Sky Sport Uno/Tennis, Sky Go, NOW 05:00 Ginnastica artistica, Mondiali (qualificazioni maschili) Eurovision Sport (streaming) 10:00 Lotta, Mondiali U23 (1ª giornata) UWW+ (streaming) 12:00 Ginnastica artistica, Mondiali (qualificazioni femminili) Eurovision Sport (streaming) 13:30 Tennis, ATP Vienna (Darderi-Nakashima; Arnaldi-Kovacevic) Sky Sport Uno/Tennis, Sky Go, NOW 14:00 Tennis, ATP Basilea (Sonego-Davidovich Fokina) Sky Sport Uno/Tennis, Sky Go, NOW 20:00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Cremona Sky Sport Uno/Basket, Sky Go, NOW, LBA TV 20:00 Volley, Superlega: Milano-Modena VBTV 20:30 Volley, Superlega: Verona-Piacenza DAZN, VBTV 20:30 Volley, Superlega: Civitanova-Grottazzolina VBTV 20:30 Volley, Superlega: Padova-Cuneo VBTV 20:45 Calcio, Serie A: Cremonese-Udinese Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW, DAZN 21:00 Calcio, Liga: Alaves-Valencia DAZN 21:00 Calcio, Premier League: West Ham-Brentford Sky Sport Max, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

Tutti gli eventi sportivi di oggi