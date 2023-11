Sport in tv oggi lunedì 20 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Tutto pronto per un lunedì di sport. Menu ricco nel programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata del 20 novembre. Occhi puntati ovviamente sulla nazionale italiana di calcio che cerca il pass diretto per Euro 2024: due risultati su tre contro l’Ucraina a Leverkusen. E Spalletti non vuole passi falsi. Grande attesa anche per la Serie A di basket. Oltre che per gli Europei di curling. Di seguito, ecco il programma completo dello sport in tv di lunedì 20 novembre.