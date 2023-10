Sassuolo, Dionisi: “L’approccio è stato giusto, peccato per il risultato”

Al termine della sconfitta del suo Sassuolo contro il Monza, il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi ha dichiarato ai microfoni di DAZN: “Un vero peccato, nel primo tempo abbiamo creato le situazioni giuste per portarci in vantaggio e siamo stati aggressivi. Il Monza gioca bene e sta dando continuità alle prestazioni dello scorso anno. Di Gregorio ha fatto parate importanti. Noi a volte siamo stati troppo leggeri davanti alla porta. Per l’atteggiamento avuto non meritavamo di perdere, potevamo forse essere più determinati ma l’approccio è stato giusto“.

Dionisi ha poi proseguito: “Nel secondo tempo ho dovuto fare alcune sostituzioni perché mi sono state chieste dai giocatori, altrimenti ne avrei fatte altre. Chi è entrato ha fatto quello che poteva, ma bisogna riconoscere che nella ripresa ha creato di più il Monza. Oggi avremmo potuto dare continuità alle nostre prestazioni, ma non dobbiamo abbatterci. Pinamonti ha avuto un giramento di testa, ma niente di che. Henrique e Ruan vanno monitorati, i loro infortuni sono da valutare. Henrique ormai è una certezza, si sta integrando bene con Boloca. Certe partite come quelle contro Juventus e Inter ti stancano. Bisogna però stare con i piedi per terra. Il premio di miglior allenatore di settembre? Avrei preferito vincere oggi”