Fiorentina-Cagliari, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Fiorentina-Cagliari, match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Un pareggio in trasferta per i viola che vogliono tornare così a vincere, mentre i sardi non hanno fin qui ancora vinto e si trovano all’ultimo posto. Tre punti, quindi, importantissimo, chi vincerà allo stadio Franchi? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di lunedì 2 ottobre.

Fiorentina-Cagliari sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.