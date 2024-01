Sport in tv oggi lunedì 15 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di lunedì 15 gennaio 2024. Inizia una nuova settimana e gli occhi sono puntati su Melbourne, dove entrano nel vivo gli Australian Open: quattro gli azzurri impegnati. Spazio poi al calcio con la Serie A (Atalanta-Frosinone), la Serie C e la Coppa d’Africa con la fase a gironi. Infine, va in scena il posticipo della 16^ giornata di Serie A1 di basket tra Virtus Bologna e Brindisi.