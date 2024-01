Atalanta-Frosinone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atalanta e Frosinone, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Reduci dalla bella vittoria contro il Milan in Coppa Italia, gli orobici vanno a caccia dei tre punti anche in campionato per accorciare le distanze dal quarto posto. In visita al Gewiss Stadium arrivano i ciociari di Di Francesco, in grande difficoltà e alla ricerca di un risultato di prestigio per risollevare l’ambiente. La sfida è in programma oggi, lunedì 15 gennaio, alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.