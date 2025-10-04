Sport in tv oggi: il programma fittissimo di questo sabato 4 ottobre
Gli appassionati di sport possono trovare, in questo sabato 4 ottobre, pane per i loro denti: gli appuntamenti sono tantissimi e imperdibili.
In questo sabato 4 ottobre ce n’è per tutti i gusti: dal calcio ai motori, passando per il tennis, il rugby, il basket e tanto altro. Il programma per gli appuntamenti sportivi in tv è fittissimo: di seguito tutti i dettagli.
Sport in tv, che programma intenso! Tutti gli appuntamenti e le info per questo sabato 4 ottobre
06.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Arena fino alle ore 11.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Bu (secondo match dalle ore 06.30), Musetti-Comesana (terzo match dalle ore 06.30), Arnaldi-Davidovich Fokina (terzo match dalle ore 06.30), Sinner-Altmaier (terzo match dalle ore 06.30 e non prima delle ore 12.30), Bolelli/Vavassori-Peers/Zielinski (quarto match dalle ore 06.30)
06.45 MOTO3 – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
07.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, semifinale doppio: Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
07.40 MOTO2 – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
08.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Al Ain Masters (diretta streaming su BWF Tv)
08.30 ATLETICA – Campionati Italiani Cadetti 2025 Viareggio (diretta streaming su Sportface Tv)
09.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
09.00 MOTOGP – GP Indonesia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
09.00 CICLISMO (Europei) – Prova in linea under 23 uomini (non è prevista diretta tv/streaming)
09.00 GOLF (DP World Tour) – Alfred Dunhill Links Championship (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)
09.20 RALLY (Campionato Europeo) – Rally di Croazia (diretta streaming su DAZN)
09.30 TRIATHLON (World Cup) – Gara femminile a Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Triathlon Live Tv)
10.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro dell’Emilia (sintesi su RaiSportHD e Rai Play alle ore 17.20)
10.25 CICLISMO – Giro dell’Emilia (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.00)
11.00 VELA – Mondiali Kitesurf, quinta giornata a Cagliari (diretta streaming sul canale YouTube di IKA)
11.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Ortigia-Genova Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)
11.30 F1 – GP Singapore, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
11.30 CICLISMO – CRO Race, quintat tappa: Karlovac-Sveta Nedelja (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN dalle ore 13.00)
11.30 TRIATHLON (World Cup) – Gara maschile a Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Triathlon Live Tv)
11.30 PADEL – Rotterdam P1 (diretta tv su Sky Sport 259; diretta tv su Sky Sport Tennis dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)
11.45 RUGBY (The Rugby Championship) – Australia-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
12.00 CICLISMO – Giro di Lombardia Under 23 (diretta streaming sul canale YouTube di CiclismoLive dalle ore 14.30)
12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Inter-Ternana, Roma-Parma (diretta streaming su DAZN)
13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga) – Holstein Kiel-Darmstadt (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.30 ATLETA PARALIMPICA – Mondiali, sessione serale (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
13.45 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara femminile a Meulebeke (diretta streaming su Discovery+)
14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Oviedo-Levante (diretta streaming su DAZN)
14.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)
14.00 RUGBY (Coppa Italia) – Colorno-Francescato (non è prevista diretta tv/streaming)
14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Bogliasco-Rapallo, Cosenza-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)
14.05 CICLISMO (Europei) – Prova in linea elite donne (diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.30; diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 15.00; diretta streaming integrale su Discovery+)
14.30 CALCIO (Serie C) – Brescia-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Bra (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Ternana-Pinero (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Foggia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 F1 – GP Singapore, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.00)
15.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Torino (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Lecce (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Avellino-Mantova (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Padova (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Monza-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Frosinone (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)
15.00 GOLF (PGA Tour) – Sanderson Farms Championships, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 22.00)
15.00 RUGBY (The Rugby Championship) – Argentina-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Nuoro-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)
15.00 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara maschile a Meulebeke (diretta streaming su Discovery+)
15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)
15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Training Academy Olympic Roma-Posillipo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
15.30 VELA – SailGP a Cadice, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming sul canale YouTube di SailGP, Sky Go, NOW)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Lipsia, (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Augsburg-Wolfsburg, Werder Brema-St. Pauli, Bayer Leverkusen-Union Berlino (non è prevista diretta tv/streaming)
15.30 RUGBY (Coppa Italia) – Quattro partite: Biella-Vicenza, Emilia-Petrarca Padova, Fiamme Oro-Viadana, Rovigo-Mogliano (non è prevista diretta tv/streaming)
15.45 CALCIO (HNL croata) – Vukovar 1991-Hajduk Spalato (diretta streaming su Como Tv)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-West Ham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Sunderland (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – L’Ekipe Orizonte Catania-Nautilus Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)
16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Savona-Florentina, Roma Vis Nova-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)
16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Valencia (diretta streaming su DAZN)
16.15 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-Battipaglia (diretta streaming su Flima Tv)
16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Sparta Rotterdam-Ajax (diretta streaming su Como Tv)
16.40 ARRAMPICATA – Campionati Italiani Speed – Arco – Qualifiche (diretta streaming su Sportface Tv)
17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Metz-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Ferrara-Teramo, Mezzocorona-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)
17.00 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 65 kg maschile (diretta streaming su Olympics, Weightlifting House Tv)
17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – SIS Roma-Brizz Nuoto (non è prevista diretta tv/streaming)
17.15 CALCIO (Serie B) – Spezia-Palermo (diretta streaming su DAZN)
17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Lecco (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Picerno (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill juniores femminile a Lake Placid (diretta streaming su Discovery+)
17.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Active Network (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
17.55 ARRAMPICATA – Campionati Italiani Speed – Arco – Finali (diretta streaming su Sportface Tv)
18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Sporting Sala Consilina (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
18.00 CALCIO (Serie A) – Inter-Cremonese (diretta streaming su DAZN)
18.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill juniores maschile a Lake Placid (diretta streaming su Discovery+)
18.05 BMX FREESTYLE (Europei) – Gara femminile (diretta streaming su Discovery+)
18.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Fiorentina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)
18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go)
18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Maiorca (diretta streaming su DAZN)
18.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Roseto (diretta streaming su Flima Tv)
18.30 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Glasgow (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Canottieri Napoli (non è prevista diretta tv/streaming)
18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Cassano, Mestrino-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Hearts-Hibernian (diretta streaming su Como Tv)
19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)
19.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill elite femminile a Lake Placid (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
19.25 BMX FREESTYLE (Europei) – Gara maschile (diretta streaming su Discovery+)
19.30 CALCIO (Serie B) – Cesena-Reggiana (diretta streaming su DAZN)
19.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Genova-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)
19.30 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 58 kg femminile (diretta streaming su Olympics, Weightlifting House Tv)
20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Zwolle-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)
20.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Napoli (diretta streaming su LBA Tv)
20.10 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill elite maschile a Lake Placid (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
20.30 CALCIO (MLS statunitense) – Due partite: Montreal-Nashville, DC United-Charlotte (diretta streaming su Amazon Prime Tv)
20.30 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Montpellier-Trieste (diretta streaming su European Aquatics Tv)
20.30 MOTOCROSS (Motocross delle Nazioni) – MXGP, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)
20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Como (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
20.45 VOLLEY – Sorteggio gironi Europei maschili/femminili 2026 (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Villareal (diretta streaming su DAZN)
21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)
21.30 MOTOCROSS (Motocross delle Nazioni) – MX2, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)
22.00 CALCIO (Mondiali Under 20) – Due partite: Messico-Marocco, Spagna-Brasile (diretta streaming su FIFA+)
22.30 MOTOCROSS (Motocross delle Nazioni) – Open, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)
22.30 CALCIO (MLS statunitense) – FC Dallas-Los Angeles Galaxy (diretta streaming su Amazon Prime Video)