Musetti batte Comesana e gioca un grande tennis al Rolex Shanghai Masters 2025

Lorenzo Musetti è sceso in campo al Rolex Shanghai Masters 2025 e si è imposto praticamente subito contro Francisco Comesana. Già dal primo set ha imposto il suo ritmo, mandando in difficoltà l’argentino che poi nel secondo ha totalmente mollato la presa. Il match è così terminato 6-4 6-0.

Una gara ineccepibile da parte dell’azzurro che è passato al turno successivo nel torneo di Shanghai. Non resta che attendere per scoprire chi sfiderà tra il connazionale Luciano Darderi e Bu Yunchaokete.