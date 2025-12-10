I bianconeri soffrono un tempo, poi cambiano ritmo nella ripresa: tre punti fondamentali e seconda vittoria consecutiva nella prima fase di Champions.

La Juventus centra la seconda vittoria di fila nella prima fase di Champions superando il Pafos 2-0 all’Allianz Stadium. Tre punti che portano i bianconeri a quota 9, rilanciandone con decisione le ambizioni di qualificazione alla fase successiva. Ma la serata non è stata semplice, soprattutto per ciò che si è visto nei primi 45 minuti.

Il primo tempo ha infatti acceso i fischi del pubblico: la Juve è apparsa lenta, prevedibile, priva di idee e quasi mai pericolosa. Il possesso palla, sterile e poco concreto, ha fruttato soltanto un paio di occasioni: il destro a giro di Yildiz deviato da Michail all’8’, e il tocco mancato sotto porta da David al 42’ dopo un assist di testa di Kelly.

Il Pafos, al contrario, ha mostrato personalità e coraggio. La squadra cipriota si è affacciata con continuità dalle parti di Di Gregorio, sfiorando il vantaggio al 32’: Anderson Silva, servito in piena area, ha colpito il palo con un piatto destro. Un minuto più tardi, su corner di Orsic, Dragomir ha costretto il portiere bianconero a un intervento in acrobazia per deviare sopra la traversa.

La ripresa ha cambiato volto al match. La Juventus è rientrata in campo con un atteggiamento più deciso, aumentando pressione e intensità. Al 49’ Yildiz è andato vicino all’1-0 sul tap-in dopo una conclusione di Koopmeiners deviata dal portiere. Poco dopo, al 60’, Michail ha salvato il Pafos respingendo con il corpo la conclusione ravvicinata di Conceicao.

Il vantaggio è arrivato al 67’ con Weston McKennie: servito da Cambaso, l’americano ha superato un difensore e, da posizione defilata, ha trovato un gran tiro all’incrocio del primo palo. Sei minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio che ha chiuso definitivamente la gara. L’azione si è sviluppata da una giocata di Conceicao a metà campo: il pallone è arrivato a Yildiz, bravo a servire David, che ha controllato e battuto Michail con un rasoterra preciso.

Una vittoria pesante per la Juventus, che dopo un primo tempo complicato ha trovato carattere e gioco nella ripresa, portando a casa punti decisivi nella corsa alla qualificazione.