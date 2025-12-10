Lindsey Vonn firma il miglior tempo nel primo allenamento di discesa libera a Sankt Moritz; bene anche Sofia Goggia, terza insieme a Gauchè.

La settimana di velocità sulla pista Corviglia si apre nel segno di Lindsey Vonn, che nel primo allenamento ufficiale in vista delle due discese di venerdì 12 e sabato 13 dicembre — cui seguirà il supergigante domenica 14 — ha imposto un ritmo immediatamente superiore alla concorrenza. La campionessa statunitense, 41 anni e una confidenza ancora intatta con la neve dell’Engadina, ha chiuso in 1’30”95, risultando la più rapida in tutti i settori.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alle sue spalle la norvegese Kajsa Lie, staccata di 59 centesimi, mentre il terzo posto è stato condiviso da Sofia Goggia e dalla francese Laura Gauchè, entrambe a 71 centesimi dalla vetta. Un segnale incoraggiante per la bergamasca, al rientro effettivo sulla velocità dopo un periodo di allenamenti condizionati dalle condizioni della neve.

Più indietro le altre italiane:

Laura Pirovano 11ª a 1”15

Elena Curtoni 13ª a 1”19

Roberta Melesi 17ª a 1”35

Nicol Delago 19ª a 1”39

Nadia Delago 23ª a 1”79

Hanno invece completato la prova ma non sono entrate nelle prime posizioni:

Sara Thaler (39ª), Sara Allemand (48ª), Vicky Bernardi (60ª), Carlotta De Leonardis (69ª). Asja Zenere non ha preso il via.

La seconda sessione cronometrata è prevista giovedì 11 dicembre alle 10:15, con trasmissione su Eurosport.

Il commento di Sofia Goggia

La campionessa azzurra ha espresso soddisfazione per il ritorno alla velocità:

“Sono contenta perché era da La Parva in settembre che non facevo più velocità. A Copper, in novembre, abbiamo fatto pochissimi giri da superG per mancanza di neve, e solo su tratti brevi. Sapevo che oggi l’obiettivo era ritrovare comodità con il mio set up. Ho fatto una prova discreta, con qualche imperfezione nella parte alta e due errori da metà pista in giù, segno che ho un po’ perso l’attitudine alla velocità. Nelle sezioni tecniche sono andata bene: l’importante era ritrovare confidenza con gli sci lunghi.”