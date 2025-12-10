Il Napoli di Antonio Conte va al tappeto in casa del Benfica: la squadra di José Mourinho stende i partenopei con il punteggio di 2-0.

Dopo tre successi di fila contro Atalanta, Roma e Juventus, il Napoli di mister Antonio Conte crolla in Portogallo nel match di Champions League con il Benfica di Mourinho. La formazione dello Special One si è imposto con il punteggio di 2-0, maturato grazie ai gol di Rios e Barreiro.

Il Napoli irriconoscibile in Portogallo: Rios e Barreiro stendono gli azzurri

Il Napoli di Conte parte malissimo. A fare la voce grossa in avvio sono proprio i padroni di casa del Benfica: i portoghesi mettono a dura prova le doti di Milinkovic-Savic, che si esalta su Ivanovic. Poco dopo, è proprio il serbo a pasticciare in fase di impostazione, poi regalando un pallone pericoloso ad Aursnes, che spreca di sinistro.

Alla terza occasione i portoghesi passano con una zampata da pochi metri di Rios. Dopo essersi resa pericolosa con alcune incursioni, la squadra di Mourinho sblocca la gara alla terza occasione. Al 20esimo, i padroni di casa passano in vantaggio con la zampata da pochi metri di un cinico Rios. La reazione del Napoli arriva solamente nel rush finale della prima frazione, ma con offensive sporadiche e con un colpo di testa impreciso di Di Lorenzo.

All’intervallo, mister Conte si gioca le carte Spinazzola e Politano per Beukema e Olivera. La storia, però, non cambia. Il Benfica continua a imporre gioco e ritmo, trovando la rete del raddoppio con un delizioso colpo di tacco di Barreiro. Nel finale di gara, gli azzurri di Conte cercano di impensierire il Benfica con una serie di assalti, ma la gara resta inchiodata sul 2-0 fino al triplice fischio.