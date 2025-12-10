Dal 11 al 14 dicembre al Palau Sant Jordi si disputano le Qatar Airways Premier Padel Finals: quarti, semifinali e finali in diretta su Sky Sport Tennis e NOW.

Il Premier Padel chiude la stagione 2025 con il suo appuntamento più atteso: le Qatar Airways Premier Padel Finals, ospitate quest’anno al Palau Sant Jordi di Barcellona. Da giovedì 11 a domenica 14 dicembre i migliori giocatori e le migliori giocatrici del circuito si contenderanno il titolo in una quattro giorni ad altissima intensità, interamente visibile su Sky e in streaming su NOW.

La fase conclusiva del circuito parte dai quarti di finale. L’intera giornata di giovedì 11 sarà in diretta dalle 13 alle 21 su Sky Sport Tennis e NOW, con finestre fino alle 18 su Sky Sport Uno e fino alle 20.30 su Sky Sport Mix. Le telecronache saranno affidate a Ettore Mazzara, Gustavo Spector, Giuseppe Di Giovanni e Luis Ovando.

Venerdì 12 dicembre si replica con lo stesso programma orario, sempre dalle 13 alle 21, con commenti tecnici di Stefano De Grandis, Mauricio Algarra, Giuseppe Di Giovanni e Luis Ovando.

Sabato 13 dicembre sarà la volta delle semifinali: prime partite in diretta dalle 11 alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW, poi seconda sessione dalle 16 alle 20 su Sky Sport Tennis. Microfoni a Alessandro Lupi, Nicolò Cotto, Stefano De Grandis e Mauricio Algarra.

La giornata clou sarà domenica 14 dicembre, dedicata alle finali.

Finale 3°/4° posto femminile : dalle 11 su Sky Sport Tennis e NOW

Finale femminile : dalle 16 sullo stesso canale

Finale 3°/4° posto maschile : dalle 13 su Sky Sport Tennis e NOW

Finale maschile: dalle 18 su Sky Sport Tennis e NOW

Le telecronache delle finali saranno curate da Alessandro Lupi e Gustavo Spector.

