Dall’11 al 14 dicembre il DP World Tour torna protagonista con l’Alfred Dunhill Championship dal Royal Johannesburg Club, in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Il DP World Tour chiude l’anno con un appuntamento di primo piano: l’Alfred Dunhill Championship, in programma da giovedì 11 a domenica 14 dicembre, sarà visibile integralmente su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Una settimana di golf internazionale che riporta l’attenzione su uno dei tornei più attesi del calendario.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Scenario della competizione sarà il prestigioso Royal Johannesburg Club di Johannesburg, in Sudafrica, un percorso storico che ogni anno mette alla prova i professionisti con fairway tecnici e green esigenti. L’Italia sarà rappresentata da tre giocatori: Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan, chiamati a misurarsi con un field di livello assoluto.

La copertura televisiva sarà affidata alla squadra Sky composta da Silvio Grappasonni, Claudio Viganò, Massimo Scarpa e Michele Gallerani, che guideranno il pubblico attraverso tutte le fasi del torneo.

Programmazione completa su Sky e NOW

Giovedì 11 dicembre

Dalle 11.00 alle 16.00 – Sky Sport Golf e NOW

Venerdì 12 dicembre

Dalle 11.00 alle 16.00 – Sky Sport Golf e NOW

Sabato 13 dicembre

Dalle 10.30 alle 15.30 – Sky Sport Golf e NOW

Domenica 14 dicembre

Dalle 10.30 alle 15.30 – Sky Sport Golf e NOW

Quattro giornate consecutive, un palcoscenico internazionale e tre italiani pronti a lasciare il segno: l’Alfred Dunhill Championship è pronto a regalare spettacolo.