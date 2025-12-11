Sarà una giornata emozionante e carica di contenuti per il mondo dello sport: di seguito l’intero programma per questo giovedì 11 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Giornata ricca di sport: quest’oggi andranno in scena le discipline invernali, con lo skicross, la Coppa del Mondo di sci alpino e tanto altro. Spazio anche ai Campionati Italiani di nuoto in vasca corta, mentre a San Paolo volgerà al termine la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile con gli impegni di Conegliano e Scandicci.

Sarà una giornata carica di emozioni anche per Trento, che oggi farà il suo esordio nella Champions League di volley maschile. Mentre per quanto riguarda il mondo del Basket, l’Olimpia Milano se la vedrà con il Panathinaikos per il match di Eurolega. Anche il calcio farà la sua parte quest’oggi, con le gare di Europa League e Conference League: in campo Roma, Bologna e Fiorentina.

Tutto il programma di giovedì

00.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club) – Osasco-Scandicci (diretta streaming su VBTV, DAZN)

02.10 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe femminile a Secret Garden, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

03.30 TENNISTAVOLO – WTT Finals (diretta streaming su WTT Tv)

04.25 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile a Secret Garden, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Odish Masters (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 TAEKWONDO – Europei U21, prima giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a St. Moritz, seconda prova cronometrata (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Val Thorens, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 SNOOKER – European Series Shoot Ou, primo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovey+, DAZN)

14.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club) – Zamalek-Orlando Valkyries (diretta streaming su VBTV)

17.05 NUOTO – Campionati Italiani in vasca corta, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 18.25; diretta streaming su Rai Play dalle ore 18.25)

17.20 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile a Steamboat, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club) – Conegliano-Praia Clube (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.45 CALCIO (Conference League) – Fiorentina-Dinamo Kiev (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Utrecht-Nottingham Forest (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaeming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Ferencvaros-Glasgow Rangers (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Nizza-Braga (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Sei partite: Dinamo Zagabria-Betis Siviglia, Ludogorets-PAOK, Midtiylland-Genk, Stoccarda-Maccabi Tel Aviv, Sturm Graz-Stella Rossa, Young Boys-Lilla (in formato diretta gol, comprese le partite di Conference League, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Conference League) – Otto partite: Breidablik-Shamrock Rovers, Drita-AZ Alkmaar, Hacen-AEK Larnaca, Jagiellonia-Rayo Vallecano, Noah-Legia Varsavia, Samsunspor-AEK Atene, Shkendija-Slovan Bratislava, Craiova-Sparta Praga (in formato diretta gol, comprese le partite di Europa League, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 Sky Go, NOW)

19.30 VOLLEY (Champions League) – Berlin Recycling Volleys-Guaguas Las Palmas (diretta streaming su Euro Volley Tv, VBTV)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Lione Villeurbanne (diretta streaming su EuroLeague Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Panathinaikos (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Valencia-Anadolu Efes Istanbul (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv)

20.30 VOLLEY (Champions League) – Trento-ACH Lubiana (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, VBTV, DAZN)

20.45 BASKET (Eurolega) – Parigi-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su EuroLeague Tv)

21.00 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Baskonia (diretta streaming su EuroLeague Tv)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club) – Scandicci-Allianza Lima (diretta streaming su VBTV, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League) – Celta Vigo-Bologna (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Celtic Glasgow-Roma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Basilea-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 254, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO (Europa League) – Friburgo-Salisburgo (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Lione-GA Eagles (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Quattro partite: Brann-Fenerbahce, Porto-Malmoe, FCSB-Feyenoord, Panathinaikos-Viktoria Plzen (in formato diretta gol, comprese le partite di Conference League, su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Conference League) – Nove partite: Aberdeen-Strasburgo, Hamrun-Shakhtar Donetsk, KuPS-Losanna, Lech-Mainz, Lincoln-Sigma Olomouc, Rakow-Zrinjski, Rijeka-Celje, Shelbourne-Crystal Palace, SK Rapid-Omonia (in formato diretta gol, comprese le partite di Europa League, su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.50 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air femminile a Steamboat, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)