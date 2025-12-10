La Red Bull ha preso una decisione molto chiara sul futuro di Gianpiero Lambiase: la scuderia austriaca non ha più dubbi

C’è stato un momento della stagione in cui il rapporto tra Max Verstappen e Gianpiero Lambiase sembrava vicino a un punto di rottura. Tra indiscrezioni e silenzi, la possibilità di un addio aveva alimentato dubbi sul futuro della Red Bull. Le due figure, legate dal 2016, erano finite in una situazione poco chiara. Ora la vicenda sembra essersi ricomposta. Il team sarebbe pronto a confermare Lambiase al fianco del quattro volte campione del mondo, scegliendo la continuità verso il 2026.

Red Bull, deciso il futuro di Lambiase

Il team di Milton Keynes ha salutato Helmut Marko dopo vent’anni di successi. Negli ultimi due anni e mezzo sono andati via professionisti come Chris Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley e Rob Marshall. Un gruppo che aveva contribuito alla costruzione degli otto titoli mondiali e dei cicli vincenti della scuderia.

La domanda su chi rimanga a guidare il nuovo corso trova una risposta chiara. Max Verstappen sarà ancora il riferimento principale, e secondo RacingNews365 anche Gianpiero Lambiase continuerà nel ruolo di ingegnere di pista dell’olandese. Per settimane si era parlato di un possibile cambio di ruolo per Lambiase, lontano dalla pista. Le voci lo indicavano diretto verso una funzione interna, dopo un anno segnato da pressioni e motivi personali.

Tuttavia, l’ingegnere dovrebbe restare accanto a Verstappen, confermando una collaborazione che la Red Bull considera centrale per la gestione delle gare e delle strategie. Per Lambiase si tratterà dell’undicesima stagione di fila in Red Bull, supporta Verstappen dal 2016. Un percorso che accompagnerà il team austriaco verso il 2026, anno in cui la scuderia debutterà con un motore prodotto internamente con il supporto di Ford.