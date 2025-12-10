Magic e Knicks avanzano nella Nba Cup: Orlando elimina Miami in rimonta, New York supera Toronto con una grande prova di Brunson.

La Nba Cup conosce già le prime due semifinaliste: Orlando e New York hanno conquistato il pass per la Final Four della Conference Est e si affronteranno nella notte tra sabato e domenica a Las Vegas. Due gare molto diverse, ma entrambe decisive per definire la parte alta del tabellone.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il confronto tra Magic e Heat sembrava indirizzarsi a favore di Miami, partita con un impatto devastante e un immediato 0-15 che ha ammutolito l’arena. Orlando, però, ha reagito con carattere, guidata da un Desmond Bane in serata di grazia: 37 punti e una continuità offensiva che ha ribaltato l’inerzia già nel secondo quarto.

Nel finale, i Magic hanno completato la rimonta chiudendo sul 117-108, sostenuti anche dai 20 punti di Jalen Suggs, dai 18 di Paolo Banchero e dalla doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi di Wendell Carter Jr..

Miami ha provato a restare in partita con Norman Powell (21) e Tyler Herro (20), ma le pessime percentuali dall’arco — appena 8/33 complessivo — hanno frenato gli Heat. Serata opaca per Simone Fontecchio, alla prima gara senza punti stagionale (0/5 al tiro).

Nell’altro quarto di finale, New York ha costruito il proprio successo contro Toronto con un secondo quarto travolgente da 13-34. Una spallata decisiva arrivata sulle spalle di Jalen Brunson, autore di una partita dominante: 35 punti con 13/19 al tiro e 6/9 da tre, di cui ben 26 nel solo primo tempo.

I Knicks hanno trovato supporto anche nei 21 punti di Josh Hart e nella doppia doppia da 14 punti e 16 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, che li riporta in semifinale dopo due stagioni di eliminazioni ai quarti.

Toronto, invece, continua il proprio momento difficile: i 31 punti di Brandon Ingram non evitano ai Raptors la sesta sconfitta nelle ultime sette gare.

Il tabellone si chiuderà nella notte con i quarti della Conference Ovest: Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns e Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs, sfide che completeranno il quadro delle semifinali della Nba Cup.