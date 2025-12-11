Thunder e Spurs completano il quadro: OKC sfiderà San Antonio, mentre Orlando affronterà New York nella Final Four di Las Vegas.

Le semifinali della Nba Cup 2025 sono ufficialmente definite. Al Paycom Center, Oklahoma City impone la propria legge demolendo i Phoenix Suns con un perentorio 138-89, conquistando la 24ª vittoria nelle ultime 25 partite stagionali. Una gara senza storia, dominata dai Thunder dal primo all’ultimo possesso.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La squadra di coach Daigneault manda sei giocatori in doppia cifra, guidati da un irresistibile Shai Gilgeous-Alexander, autore di 28 punti e 8 assist in appena 27 minuti. Grande impatto anche da Chet Holmgren (24 punti, 8 rimbalzi), mentre Jalen Williams firma una prova completa con 15 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra anche Luguentz Dort con 12 punti e 4 assist. Per Phoenix, prestazione positiva di Dillon Brooks (16 punti), ma insufficiente a tenere il passo dei Thunder.

Oklahoma ora si prepara alla semifinale contro San Antonio.

Gli Spurs, infatti, centrano un successo di prestigio battendo i Los Angeles Lakers allo Staples Center per 132-119. Senza Victor Wembanyama, è Stephon Castle a prendersi la scena con una prestazione dominante: 30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Ottimo apporto anche da De’Aaron Fox, autore di 20 punti.

I Lakers cadono nonostante i numeri da star di Luka Doncic (35 punti e 8 assist) e la doppia doppia da 19 punti e 15 rimbalzi di LeBron James.

Con questi risultati, il tabellone delle semifinali è completo:

OKC vs San Antonio

Orlando vs New York

Le Final Four si giocheranno sabato a Las Vegas, dove verranno decise le due finaliste della seconda edizione della Nba Cup.