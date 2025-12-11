Spunta un nuovo nome per il dopo Maignan: il ds del Milan, Igli Tare, segue da vicino un giovane portiere brasiliano.

Il Milan continua a spingere per il rinnovo di Mike Maignan, ma al momento la trattativa procede senza scossoni. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2026 e in società nessuno vuole farsi impreparato: i dirigenti tengono aperto ogni scenario nel caso in cui il francese decidesse di non andare avanti insieme al club. Per questo, Tare sta valutando diversi profili. Tra i nomi finiti sul taccuino del ds rossonero, ci sarebbe anche quello di Hugo Souza, estremo difensore del Corinthians che si sta mettendo in mostra per personalità e continuità di rendimento.

Chi è Hugo Souza

Hugo Souza è un classe 1999, con una valutazione intorno ai 12 milioni. La priorità resta la permanenza di Maignan, ma se la trattativa dovesse fermarsi il brasiliano rappresenterebbe una delle opzioni prese in considerazione.

Nato a Duque de Caxias, nell’area metropolitana di Rio de Janeiro, Hugo Souza debutta tra i professionisti con il Flamengo. Con il club rossonero brasiliano colleziona 71 presenze e conquista anche una Copa Libertadores prima di lasciare il Paese.

La prima esperienza lontano dal Brasile arriva nel 2023 con il Chaves, in Portogallo. In quella stagione disputa 27 partite tra campionato e coppa, poi rientra in patria firmando per il Corinthians. Con il club di San Paolo trova continuità e raggiunge anche la nazionale: nell’ottobre scorso Carlo Ancelotti lo schiera titolare nell’amichevole contro il Giappone.