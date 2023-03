Sport in tv oggi, giovedì 23 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 23 marzo 2023. Sportface.it seguirà tutti gli eventi con costanti aggiornamenti, notizie e contenuti, a partire dalla super sfida della Nazionale italiana di calcio contro l’Inghilterra, prima giornata delle qualificazioni ai Campionati Europei 2024. Da non perdere il tennis, con gli incontri di primo e secondo turno del Miami Open, torneo maschile e femminile con 1000 punti in palio. Spazio anche al Torneo di Viareggio, alla NBA e al volley italiano maschile (play-out di Superlega) e femminile, con Conegliano impegnata nei quarti di finale di Champions League.