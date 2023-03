Juventus, sessione di calciotennis agli ordini di Allegri. Domani riunione Cda più volte rimandata

Proseguono gli allenamenti della Juventus al JTC Continassa in una settimana in cui però mancano i tanti nazionali in giro per il mondo. I giocatori rimasti a Torino hanno svolto oggi una doppia sessione: in mattinata agli ordini di Allegri si sono svolte delle sfide di calciotennis, esercitazioni di costruzione della manovra sotto pressione e una partitella. Nel pomeriggio, lavoro in palestra. Intanto, domani si terrà il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 31 dicembre 2022, riunione più volte slittata per via dei processi e delle inchieste sui bilanci.