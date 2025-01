Gli Houston Rockets rimediano subito alla sconfitta contro i Detroit Pistons e nella notte NBA centrano un successo prestigioso contro i Cleveland Cavaliers capoclassifica nella Eastern Conference. Partita tiratissima che si risolve solo negli ultimissimi possessi, dopo che Houston si era presentata all’ultimo quarto in vantaggio per 94-83. L’ultimo parziale, infatti, ha visto i Cavs trovare un’ottima reazione tanto da riportarsi anche in parità. Alperen Sengun, dalla lunetta, riporta i Rockets avanti di due punti, ma c’è ancora spazio per il brutto fallo di Tari Eason sulla tripla tentata da Darius Garland (migliore degli ospiti con 26 punti all’attivo, esattamente come Fred VanVleet), che vale l’antisportivo. Il numero 10 di Cleveland, però, sbaglia due liberi segnando il terzo. Gli ospiti hanno a disposizione anche il possesso successivo, ma la tripla tentata da Donovan Mitchell non va. A festeggiare, quindi, sono i padroni di casa, che tornano al successo, il settimo nelle ultime nove partite, dove sono arrivate le sconfitte contro Detroit e Sacramento.

Houston tiene il passo di Oklahoma City

Houston, quindi, tiene il passo di Oklahoma City, che ottiene una vittoria più combattuta del previsto contro gli Utah Jazz, autori di un’ottima prestazione. Al Paycom Center, infatti, gli ospiti vengono trascinati dalle doppie doppie di John Collins (22 punti e 12 rimbalzi) e Walker Kessler (17 punti e 15 rimbalzi), ma nulla possono contro uno Shai Gilgeous-Alexander sempre più lanciato verso il titolo di MVP. Il numero 2 dei Thunder vive una serata da protagonista assoluto con 54 punti all’attivo, un punteggio stratosferico che gli consente di ritoccare il suo career-high di ben nove punti. Inoltre, è solo il decimo giocatore a toccare i 50 punti in stagione (nessuno si è ancora ripetuto). “SGA” chiude con il 17/35 dal campo, frutto soprattutto del 14/25 da due e di una prestazione a gioco fermo praticamente perfetta (17/18). Numeri che, a fine partita, gli fanno dire: “Non ho avuto una gran serata”.

Golden State cade ancora

Tra gli altri risultati spicca la seconda sconfitta consecutiva per i Golden State Warriors, che pochi giorni fa erano incappati nella peggior sconfitta dell’era Kerr in casa contro i Boston Celtics (85-125). Ora, il KO è arrivato in trasferta sul campo dei Sacramento Kings per 123-117. In particolare, a risultare decisivo è il terzo quarto, in cui i Warriors si fermano a soli 20 punti segnati contro i 37 dei Kings, che operano il sorpasso prima di confermarlo nell’ultimo quarto. Serata complicata per Stephen Curry che, oggetto principale delle attenzioni della difesa di Sacramento, si ferma a 14 punti e 12 assist.

Seconda vittoria consecutiva, infine, per i Detroit Pistons, che controllano le operazioni nei primi tre quarti, prima di gestire nell’ultimo parziale, battendo Atlanta a domicilio per 104-114. Tra i protagonisti, in una serata in cui Cade Cunningham ha dominato con 29 punti e 11 assist, figura anche Simone Fontecchio: l’azzurro gioca appena un quarto d’ora, ma tanto gli basta per realizzare 13 punti con 3/5 da tre, conditi da 2 rimbalzi e 2 assist.

Classifiche aggiornate e i risultati della notte

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 36-7 Boston Celtics 31-13 New York Knicks 29-16 Milwaukee Bucks 24-17 Indiana Pacers 24-19 Detroit Pistons 23-21 Atlanta Hawks 22-21 Orlando Magic 23-22 Miami Heat 21-21 Chicago Bulls 19-25 Philadelphia 76ers 15-27 Brooklyn Nets 14-31 Charlotte Hornets 11-29 Toronto Raptors 11-32 Washington Wizards 6-36

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 36-7 Houston Rockets 29-14 Memphis Grizzlies 29-15 Denver Nuggets 27-16 Los Angeles Lakers 23-18 Los Angeles Clippers 24-19 Sacramento Kings 23-20 Dallas Mavericks 23-21 Minnesota Timberwolves 23-21 Phoenix Suns 22-21 Golden State Warriors 21-22 San Antonio Spurs 19-22 Portland Trail Blazers 15-28 New Orleans Pelicans 12-32 Utah Jazz 10-32

Notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio

Atlanta Hawks – Detroit Pistons 104-114

Brooklyn Nets – Phoenix Suns 84-108

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 114-115

Houston Rockets – Cleveland Cavaliers 109-108

Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets 132-120

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz 123-114

Sacramento Kings – Golden State Warriors 123-117

Los Angeles Clippers – Boston Celtics 113-117 OT