Sport in tv oggi giovedì 2 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 2 maggio 2024. Proseguono gli Europei di ginnastica artistica a Rimini, così come il torneo di tennis di Madrid, con Jannik Sinner pronto a tornare in campo per il suo match di quarti di finale. Spazio anche al basket con lo spettacolo della NBA e dell’Eurolega, ai Mondiali di biliardo e al recupero Chelsea-Tottenham di Premier League. Il piatto forte, però, non possono che essere le semifinali di Europa League e Conference League, con ben tre italiane in campo (Atalanta, Roma e Fiorentina). Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.