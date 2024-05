Europei Rimini 2024 ginnastica artistica, qualificazioni femminili oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per le qualificazioni femminili senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo la settimana dedicata agli uomini, tocca alle donne dare spettacolo nella rassegna continentale, tappa di avvicinamento importante in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Si inizia con le qualifiche femminili seniores, che oltre a definire le qualificate per ciascuna finale di specialità e le squadre finaliste, assegna anche le medaglie all-around individuali. La formula di gara è la consueta: per ciascuno dei quattro attrezzi saliranno quattro ginnaste con la possibilità di scartare il punteggio peggiore ed i migliori tre punteggi per attrezzo verranno sommati per ottenere il totale di squadra. L’Italia, pronta a dare il massimo davanti al tifo del proprio pubblico, scende in pedana con Alice D’Amato, Asia D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio ed Angela Andreoli. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di giovedì 2 maggio alla Fiera di Rimini, con l’Italia che scenderà in pedana a partire dalle ore 18.00 nella quarta suddivisione. Di seguito, il programma di giornata, lo schema di gioco dell’Italia e tutte le informazioni per seguire le gare.

SEGUI IL LIVE DI GIORNATA

LE AZZURRE CONVOCATE

PROGRAMMA EUROPEI FEMMINILI: DATE, ORARI E TV

EUROPEI RIMINI 2024: PROGRAMMA COMPLETO E DIRETTA TV

GINNASTICA ARTISTICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

STREAMING E TV – Le qualificazioni femminili seniores degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica non saranno visibili in diretta tv o streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca e tutti i risultati al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.

PROGRAMMA GIOVEDI’ 2 MAGGIO

10.00-12.05 Qualificazioni seniores femminili – Prima suddivisione

12.30-14.35 Qualificazioni seniores femminili – Seconda suddivisione

15.30-17.35 Qualificazioni seniores femminili – Terza suddivisione

18.00-20.00 Qualificazioni seniores femminili – Quarta suddivisione (con l’Italia)

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

Trave: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli

Corpo libero: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli

Volteggio: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli

Parallele asimmetriche: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio