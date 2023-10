Scommesse, Esposito alla Gazzetta: “Mai scommesso per conto di Zaniolo. Mi dissocio dalle parole di mio zio”

“Non ho mai scommesso per conto di Zaniolo. Ho avuto rapporti con Nicolò e con la sua famiglia, siamo stati spesso insieme perché siamo amici e ci conosciamo da una vita, ma solo questo”. A parlare a ‘La Gazzetta dello Sport’ è Antonio Esposito, ex attaccante dell’Inter, che è stato tirato in ballo dallo zio nella vicenda relativa al calcio scommesse. “Non ho rapporti con mio zio, è venuto fuori che io sono un allibratore ma mi dissocio totalmente da lui. Voglio smentire tutto e ho già dato mandato al mio avvocato per valutare querele. Non sono neppure indagato. Io non sono nessuno, ma è stata sporcata la mia immagine”.

Lo zio a Fabrizio Corona ha anche raccontato che l’ex nerazzurro è stato malmenato per le scommesse: “L’ho sentito in tv. Ma stiamo scherzando? Non mi ha mai picchiato nessuno e nessuno mi ha mai mandato in coma, soprattutto. Altrimenti esisterebbe un referto, no?”. Esposito, infine, sottolinea di non conoscere Fagioli e Tonali: “Mai visti né sentiti”.