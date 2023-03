Sport in tv oggi, giovedì 16 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 16 marzo 2023. Calcio ancora grande protagonista con il ritorno degli ottavi di finale di Europa e Conference League, in cui saranno impegnate ben quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina vanno a caccia del poker per continuare a sognare il trofeo. Prosegue anche il Masters 1000 di Indian Wells, mentre Matteo Berrettini è impegnato nel Challenger di Phoenix. Per quanto riguarda il basket spazio all’Eurolega e, soprattutto, al grande spettacolo dell’NBA. Sportface.it seguirà tutti gli eventi con costanti aggiornamenti, notizie e contenuti; nel frattempo ecco il programma completo di giovedì 16 marzo.