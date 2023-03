Sivasspor-Fiorentina stasera in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno ottavi Conference League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Sivasspor e Fiorentina, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Dopo il successo ottenuto nella gara d’andata la squadra di Vincenzo Italiano è chiamata ad un impegno difficile, in un contesto molto caldo a livello di tifoseria come quello turco. I viola arrivano da tre successi consecutivi lontano dal Franchi tra campionato e coppa. La sfida è in programma oggi, giovedì 16 marzo, alle ore 18:45. Diretta su Sky Sport Football, Dazn, NOW e Sky Go per chi è abbonato.